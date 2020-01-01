Казино Мистер Бит - официальный сайт

Любителям азарта мировая сеть предлагает более тысячи игровых заведений, и важно выбрать из них наилучшее по всем параметрам. Молодое казино Мистер Бит предлагает роскошную коллекцию игр, щедрые подарки (промокод на бездепозитный бонус за регистрацию моментально придёт на электронный ящик), зеркала для стабильного доступа и удобную мобильную версию. Особенности платформы — полная анонимность клиента и широкий выбор рабочих валют: популярные традиционные и криптовалюты.

Ассортимент азартных развлечений

На игровой платформе Мистер Бит казино онлайн представлены более тысячи игр от 35 ведущих провайдеров:

NetEnt;

Microgaming;

Igrosoft;

NetGame;

GameArt;

Ezugi и других.

Благодаря продуманному интерфейсу, быстрой навигации и структурированности страницы даже новичок легко ориентируется и легко находит предпочтительные развлечения.

Гости портала могут играть в игровые автоматы бесплатно и без регистрации неограниченное количество времени. Это не только наслаждение любимыми играми без финансового риска, но и тренировки для последующей успешной игры на деньги. Геймеры изучают геймплей, тестируют тактики и стратегии, повышают уровень мастерства, набивают руку.

Официальный сайт предлагает насладиться игрой в классические «однорукие бандиты» с тремя-пятью барабанами и небольшим количеством линий выплат. Игровые слоты следующего поколения имеют расширенный геймплей: специальные символы, риск-игры, бонусные раунды. У инновационных 3D-автоматов изумительная графика и реалистичный звук.

Любителям настольных и карточных игр предложены классические и модифицированные версии таких игр, как: рулетка, покер, блэкджек, шахматы, баккара, кено и другие.

Есть необычные эксклюзивные виды развлечений, они собраны в разделе «Другие».

Официальный сайт казино Мистер Бит предлагает геймерам популярные Live-игры. Качественные трансляции проводят из реальных заведений с профессиональными живыми дилерами в роскошном интерьере. Игрок может наблюдать процесс со многих ракурсов и делать ставки в обычной валюте или крипто. Это атмосферное захватывающее зрелище!

Регистрация

Для того, чтобы играть в казино Мистер Бит на деньги и получить другие возможности и привилегии (в том числе и бездепозитные бонусы за регистрацию), гостю нужно зарегистрироваться на платформе. Это простая процедура не занимает более минуты. В стандартную форму нужно вписать e-mail и пароль, выбрать валюту из пяти классических и девяти криптовалют, галочками подтвердить свое согласие с правилами казино — это обязательно.

Также рекомендуется сразу подписаться на рассылку: в письмах будет приходить актуальная информация о мероприятиях, турнирах, акциях, новых адресах зеркал, а также бонус код. Клик на плашку «Создать аккаунт» завершает процедуру регистрации.

Бонусы в казино Мистер Бит

После регистрации клиент получает доступ ко многим выгодным акциям и поощрениям, таким как:

приветственный пакет;

бездепозитный бонус в казино Мистер Бит;

депозитные бонусы;

подарки к праздникам;

«Счастливый час»;

промокод на 2020 год;

промокоды;

битпоинты;

презент на день рождения;

кэшбек.

В специальном разделе вы узнаете, где взять и как отыграть бонусы. Можно брать их все или же выбирать самые привлекательные. Бонусы в казино Мистер Бит не только приятны, но и значительно минимизируют расходы на развлечения. Новые промокоды казино регулярно приходят на электронную почту зарегистрированного геймера.

Официальное зеркало казино Мистер Бит

По различным причинам не всегда есть доступ в азартный клуб. Эта проблема была решена изящно и технологично — зеркало казино Мистер Бит обеспечивает стабильный доступ на портал, и никакие форс-мажоры не страшны.

Рабочее зеркало казино Мистер Бит — альтернативный сайт, работающий на одной информационной базе с основным ресурсом. Отличается только адресом в сети (URL). Все остальное аналогично: содержание, функции, правила и прочее.

Регистрироваться повторно не нужно: логин и пароль пользователя действительны и вход в зеркало осуществляется, как обычно. В «Личном кабинете» сохранена вся информация, бонусы, денежные средства, достижения.

Актуальное зеркало всегда есть в арсенале игровой платформы в достаточном количестве. Узнать его адрес можно в техподдержке сайта. Если подписаться на рассылку, то на почту будет приходить важная информация, в том числе свежие адреса зеркал.

Мобильная версия казино

Для того, чтобы гемблер мог зайти в любимый клуб из любой точки планеты, где есть интернет, была создана мобильная версия. Ее преимущества:

легко грузится и запускается одним кликом с рабочего стола девайса с ОС Android или iOS;

занимает мало места в памяти гаджета;

имеет полный функционал;

экономно расходует ресурсы.

Версия удачно адаптирована под сенсорные экраны и удобна для использования, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы игроков.

Выбор развлечений огромен, инновационные технологии обеспечивают стабильный доступ на сайт и независимость от домашнего ПК. Качественный и продуктивный досуг на портале с быстрым выводом выигрышей привлекает новичков и опытных хайроллеров. Круглосуточная техническая поддержка к услугам клиентов без выходных и праздников. Созданы такие комфортные условия, что в казино Мистер Бит играть онлайн одно удовольствие!